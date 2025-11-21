Рекорд: Продадоха картина на български художник за 158 422 лева

Кадър Фб

На 20-ти ноември на търг на Аукционна къща "Аполон и Меркурий" картината "Пейзаж" (1936) от Златю Бояджиев се продаде за 81 000 евро (158 422 лв.).

Произведението е от маслени бои върху платно с размери 73×94 см и е рисувано, когато художникът е бил на 33 години. С тази сума картината постави нов пазарен рекорд за произведение, продадено на търг в България, пише impressio.dir.bg

Досегашното най-високо постижение беше от 2014 г., когато вариант на "Ръченица" от Ян Вацлав Мърквичка достигна 75 000 евро, също в търг на "Аполон и Меркурий".

Наддаването протече в присъствие на купувачи в залата на гранд-хотел "София", както и участници онлайн. В заключителния етап останаха три страни: дама, представител на български холдинг и купувач, който даде финалната оферта. След продажбата на "Пейзаж" останалите десетина картини в аукциона преминаха без големи изменения в предварителните очаквания.

Общата стойност на проведения търг надхвърли 250 000 евро.

Сред другите по-значими резултати бяха двете произведения на Генко Генков, реализирани за 14 500 и 10 000 евро; натюрморт от Бенчо Обрешков (1937), продаден за 42 000 евро; както и творби на Данаил Дечев, Илия Петров и Ганчо Карабаджаков.

В търга участваха и два пейзажа на Никола Танев, завърнали се от Германия, където са били включени в изложби през 1937 г. Те бяха закупени съответно за 14 000 и 15 000 евро.

С продажбата на "Пейзаж" аукционната къща отбеляза едно от най-високите пазарни постижения за произведение на българска живопис през последните години.

