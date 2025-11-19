Рекорд във Варна: 45-годишен кара камион с 4,85 промила алкохол, 3 пъти му е отнемана книжката
Срещу водач на товарен автомобил е образувано бързо производство.
Вчера, около 16:30 часа 45- годишен варненец бил спрян за проверка от екип на Пътна полиция в жк „Владислав Варненчик“.
Последвал тест с алкодрегер, който показал рекордно наличие на алкохол в издишания от него въздух – 4,85 промила.
Нарушителят, на който до момента му е отнемано свидетелството за правоуправление три пъти, е задържан в Трето РУ за срок до 24 часа.
Издаден е талон за медицинско изследване, а автомобилът – фирмена собственост, е върнат на дружеството.
