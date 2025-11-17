Рекорд за Феномените в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Траян е новият цар на пъзелите в „Игри на волята“, обяви водещата Ралица Паскалева.

Той отряза главата на мозъка на състезанието Алекс и донесе рекордната пета поредна Резиденция за Феномените.

В изключително напрегната битка сините отново победиха. Причината за загубата на жълтите бе в Радостина, която изключително много се забави на трасето.

Зрителите обаче забелязаха и няколко противоречиви неща, а именно, че Мирослав при Безименните страдаше от различни контузии, но при Феномените буквално летеше по трасето, както и това, че за толкова време глад нито Николета, нито Ради, не са отслабнали.

