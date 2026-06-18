Рекорд за Кристиано Роналдо на световното

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Кристиано Роналдо постигна още един рекорд. Той стана най-възрастният полеви футболист в историята на Световното първенство, който започва като титуляр, пише Dsport.

Освен това капитанът на "мореплавателите" стана вторият футболист в историята с участие на шест Световни първенства, след като Лионел Меси игра ден по-рано за Аржентина срещу Алжир.

Португалската звезда попадна в стартовия състав на "мореплавателите" на 41 години и 132 дни, с което подобри досегашното постижение на Атиба Хътчинсън. Канадецът беше титуляр срещу Хърватия на Мондиал 2022 на възраст 39 години и 292 дни.

Любопитното е, че легендата на Камерун Роже Мила е по-възрастен от Роналдо при участие на Световно първенство – той игра на 42 години и 39 дни срещу Русия на Мондиал 1994. Мила обаче влезе като резерва, докато Роналдо постигна рекорда си като титуляр, което му отрежда първото място в тази класация.

Редактор "Екип на Петел",

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