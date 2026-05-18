Рекорден брой държави със заявка за Европейското по художествена гимнастика във Варна

Булфото

Общо 372 гимнастички от рекоредн брой държави - 43, ще участват в европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените (включително 26 ансамбъла), а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, разясни Росина Атанасова - генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика, цитирана от Радио Варна.

"106 индивидуални гимнастички за Европа е наистина впечатляваща цифра. Смятам, че това е най-силното континентално първенство в света на художествената гимнастика, тъй като всички големи звезди са от европейски държави. При ансамблите при жените също има рекорден брой участници – 26 ансамбъла. Забелязва се и дебют на няколко държави в тази дисциплина. В последно време виждаме страни като Румъния и Литва, които вече участват и с ансамбли при жените",сподели още Атанасова и уточни:

"Има и промяна във формата на индивидуалния многобой. Ще се играят два уреда – обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват бухалки и лента. Тоест само първите десет след първата част ще имат право да играят на бухалки и лента. Направихме препоръка към Европейската гимнастика – ако този формат продължи, би било добре жребият за уредите да бъде изтеглян, за да не са винаги едни и същи (обръч и топка). Така би било по-справедливо и по-интересно, особено за публиката и телевизионните зрители. Различната комбинация от уреди би дала повече динамика, тъй като състезателките имат различни силни уреди"

Сред основните фаворитки за медалите са българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото.

Сериозна конкуренция се очаква от действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук (Украйна), световната и олимпийска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) и бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия).В битката за отличията се включват още Тара Драгаш (Италия), румънките Амалия Лика и Андреа Вердеш, Фани Пигницки (Унгария), Мейтъл Сумкин (Израел), Лиляна Левинска (Полша), Хатидже Гьокче Емир (Турция), както и редица нови имена, които допълнително повишават нивото на конкуренцията, допълни Атанасова.

В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква представянето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Момичетата на Весела Димитрова и на Ясена Стойнева излизат с амбиции за призово класиране и борба за медалите.

"Ансамбъл жени вече са на лагер във Варна, където заминаха миналата седмица. Подготовката им върви много добре. На последната Европейска купа се видя, че допускат все по-малко грешки, а композициите им са изключително сложни. При чисто изпълнение те безспорно ще бъдат сред медалистите. Пожелаваме им успех и се надяваме да покажат най-доброто от себе си, както и дори по-добро представяне от Европейската купа", каза Росина Атанасова.

Конкуренцията ще бъде на изключително високо ниво. В Двореца на културата и спорта ще играят съставите на Италия, Израел, Беларус, Русия, Украйна Германия, Испания и други.

При девойките България ще разчита на Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова, които ще представят новото поколение на българската художествена гимнастика, съобщи Кристина Илиева - старши треньор на националния отбор - индивидуално за девойки.

"Отборът ни ще бъде представен от Сиана Алекова на обръч, Александра Петрова с топка, както и Дея Емилова с бухалки и лента. На държавно първенство, което завърши вчера, участие взеха Александра Петрова и Дея Емилова. Дея Емилова игра само с бухалки и лента, тъй като след лека контузия подготовката ѝ беше насочена единствено към европейското първенство. Смело мога да кажа, че вече тя е в много добра форма. Александра Петрова също се представи отлично на държавното първенство. При Сиана Алекова се получи леко здравословно неразположение, поради което се наложи кратко прекъсване на тренировъчния процес – около пет дни. Вече обаче тя отново тренира и съм сигурна, че ще се представи така, както е работила досега, и ще бъде в оптимална форма за европейското първенство",сподели Илиева.

Българското участие ще бъде подсилено и от съдийско присъствие чрез Филипа Филипова и Рада Вражева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!