Рекорден брой деца се включиха в коледните турнири във Варна

Снимки: Община Варна

Рекорден брой деца се включиха в станалите вече традиционни Коледни турнири по баскетбол, волейбол и тенис за малчуганите от морската столица, организирани от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Над 300 деца взеха участие в Коледния детски турнир по баскетбол за момчета, организиран от БК „Шоутайм“ в МСК „Владислав Варненчик“. Главният треньор на клуба Галин Стоянов и неговия екип запознаха всички желаещи с основните баскетболни правила под формата на различни игри, като всички участници получиха медали и много предметни награди.

С магията на оранжевата топка се запознаха и момичетата, родени 2016-2017 г., от 6 варненски училища, в надпреварата, организирана от БК „Черно море Одесос“ под вещото ръководство на един от водещите тандеми в този спорт Маргарита и Венци Гечеви.

Много емоции имаше и на поредното издание на волейболния турнир в памет на Ставри Димитров, което се проведе в зала „Владислав“ на комплекс „Черно море“. В проявата взеха участие 5 отбора: СК „Перун“, ВК „Академик“ ВК „Варна ДКС“, ВК „Торо Волей“ и домакините „Бултекс – 2013“. Класиралите се на първите три места получиха купи, а всички останали - медали и възпоменателни тениски.



80 малчугани на възраст от 6 до 14 години се включиха в турнира за подрастващи, организиран от ТК „Черно море Елит“, който бе наблюдаван от техните родители. Победителите в турнирите до 10 и 12 години бяха наградени със специални купи, а председателят на клуба Огнян Илиев и треньорският щаб изненадаха малчуганите със специално изработени грамоти, много награди и лакомства, като кулминацията на тържеството бе разрязването на огромната коледна торта.

Празничните инициативи приключиха с коледно карнавално бягане в Морската градина.

