Рекорден брой кандидати и напрежение в Огняново в изборния ден

Рекорден брой кандидати и задържани – това е картината от изборите за общински съветници в Пазарджик. Едва 8,07% от имащите право на глас, които са близо 100 хиляди, са отишли до урните към 11 часа.

Изборите в протичат относително спокойно. В село Огняново обаче се е стигнало до напрежение, имало е струпване на хора в ромската махала. Граждани са задържали двама предполагаеми купувачи на гласове, които са успели да се заключат в автомобилите си и така са престояли един час, съобщи БНР.

Впоследствие пристигна полиция, като служителите на реда извадиха от двата автомобила двама млади мъже. И двамата са отрекли да са търговци на гласове. В момента полицията извършва обиск и претърсва колите. В единия от автомобилите в предната част е открита полицейска значка, но към момента не се знае дали е фалшива или не. На предното стъкло на едната кола има и стикер на МВР. Открита е и малка чанта с пари, сумата засега не е известна.

В по-ранните часове на деня в селото е имало залпово гласуване, като над 300 души за кратко време са упражнили правото си на глас.

"Беше малко напрегнато в началото, ако трябва да сме честни. Имаше напрежение, но полицията дойде, свърши си работата, имаше арести и всичко се успокои. Беше голяма суматоха в коридорите, представители на определени политически партии. Хората, които гласуват за тези партии, бяха объркани, не знаеха за кого да гласуват, опитваше се да им бъде помагано", каза служител на СИК.

В момента по секциите в Огняново е спокойно. Като цяло в община Пазарджик към този час избирателната активност е слаба.

До избори се стигна, след като резултатът от редовния вот в Пазарджик през 2023 г. беше касиран. В изборната надпревара участват 23 партии, 4 коалиции и 2 местни коалиции. Избирателите могат да гласуват в 144 секции. Въпреки рекордния брой на кандидатите за Общински съвет, избирателната активност е сравнително ниска. По последни данни от Общинската избирателна комисия към 11:00 часа едва 8,07% са хората, които са упражнили правото си на глас.

Освен рекордния брой кандидати за Общински съвет, в момента в Пазарджик има и почти рекорден брой наблюдатели, които са регистрирани.

Една от опозиционните партии е регистрирала над 100 такива наблюдатели, сред които бивш министър-председател и бивш вътрешен министър.

