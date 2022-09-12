Рекорден брой медали за ПСК „Черно море” на турнир в Кранево

Снимка ПСК "Черно море"

Варненски таланти в плуването отново показаха своята сила.

Шампионът на България по плуване ПСК „Черно море” спечели рекорден брой медали – общо 54 (19 златни, 18 сребърни, 17 бронзови), по време на турнира AquaLife Swimming Talents в Кранево.

Варненци завършиха на второ място в отборното класиране, а в състезанието взеха участие плувци от 32 клуба.

Шампиони за отбора на „Черно море” са: Самуил Андреев – 100 м свободен стил, 50 м гръб; Валентин Филипов – 100 м гръб; Кирило Максимчук – 100 м гръб; Мартин Михайлов – 50 и 100 м бътерфлай; Георги Лозанов – 50 м бътерфлай; Елиза Кралева – 50 и 100 м кроул; Варвара Попова – 50 м гръб, 50 м бътерфлай; Тея Николова – 50 и 100 м бруст; Невена Александрова – 50 и 100 м бруст; Димана Маринова – 100 м бътерфлай; Аделина Великова – 100 м бътерфлай, 200 м съчетано. Смесената щафета на варненци е златна на 4 х 50 м съчетано плуване.

Сребърни медали за отбора на ПСК „Черно море” заслужиха следните плувци: Самуил Андреев – 50 м кроул; Самуил Данаилов – 50 м гръб; Мартин Михайлов – 50 м гръб; Виктор Гълъбов – 100 м гръб; Лъчезар Добролевски – 100 м бруст; Артем Бескорсий – 50 м бътерфлай; Иван Лозанов – 100 м бътерфлай; Самуил Андреев – 200 м съчетано; Росина Тодорова – 50 и 100 м свободен стил, 100 м гръб; Варвара Попова – 100 м кроул; Димана Маринова – 200 м свободен стил; Елиза Кралева – 200 м кроул; Аделина Великова – 50 м гръб, 50 м бътерфлай; Ивона Георгиева – 50 м бътерфлай; Дария Станченко – 100 м бътерфлай.

Бронзови отличия взеха: Самуил Данаилов – 100 м кроул; Кирил Попов – 100 м гръб; Михаил Иванов – 100 м гръб; Лъчезар Добролевски – 50 м бруст, 200 м съчетано плуване; Георги Лозанов – 100 м бруст; Иван Лозанов – 50 м бътерфлай; Валентин Филипов – 100 м бътерфлай; Джулиан Черкезов – 200 м съчетано; Мартин Михайлов – 200 м съчетано; Варвара Попова – 50 м кроул; Тея Николова – 100 м кроул; Мария Петракиева – 200 м кроул; Росина Тодорова – 50 м гръб; Димана Маринова – 50 м бътерфлай; Дария Станченко – 50 м бътерфлай. Смесената щафета на ПСК „Черно море” спечели бронз в дисциплината 4 х 50 м свободен стил.

Самуил Андреев, който ликува с общо 6 медала, бе отличен с приз за най-добър плувец във възрастовата група при децата, родени 2012 г. Той получи също и подаръци от томболата на турнира, както и за щафетата.

„Много съм доволен от представянето на нашите състезатели. Д ецата плуваха идеално спрямо вижданията ми. Поздравявам ги за добрите резултати”, коментира пред клубния сайт www.swimming.bg главният треньор на ПСК „Черно море” Никола Петров.

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