Рекорден брой мигранти са прекосили Ламанша в опит да достигнат Великобритания

Снимка: Пиксабей

Рекорден брой мигранти - 28 076, са прекосили Ламанша към Великобритания с малки лодки тази година, което е с 46% повече в сравнение със същия период миналата година, сочат публикувани днес данни на правителството, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс. Това допълнително оказва натиск върху премиера Киър Стармър във връзка с неговата политика в областта на имиграцията, посочва агенцията.

Резкият ръст идва на фона на нарастващите опасения на обществото по отношение на имиграцията, която се нарежда сред водещите грижи на гражданите, а протести срещу мигрантите продължават да се провеждат пред хотелите, в които са настанени търсещите убежище.

Рекордът е бил достигнат вчера, след като 212 мигранти са пристигнали с четири лодки през деня, показват данните.

Министерството на вътрешните работи не отговори веднага на искането за коментар.

През уикенда в цяла Великобритания се проведоха демонстрации след решението на съда миналата седмица, с което се разпорежда изнасянето на търсещите убежище от хотел в Епинг, североизточно от Лондон.

Лейбъристкото правителство на Стармър се ангажира да преустанови използването на хотели до 2029 г. и да реформира системата за предоставяне на убежище. Вчера правителството обяви реформи за ускоряване на обжалването на решенията за предоставяне на убежище и намаляване на натрупаните над 100 000 дела.

Министърката на вътрешните работи Ивет Купър заяви, че промените имат за цел да възстановят “контрола и реда“ в система, която по нейни думи е “в пълен хаос“.

По официални данни от миналата седмица молбите за убежище са достигнали рекордно високо ниво, като в сравнение с миналата година все повече мигранти са настанени в хотели.

Найджъл Фараж, лидер на дясната партия “Реформирай Обединеното кралство“, която оглавява последните проучвания за нагласа на избирателите, очерта планове за масови депортации на мигранти, пристигащи с малки лодки. Те включват излизане на Великобритания от Европейската конвенция за правата на човека, забрана на молбите за убежище и изграждане на центрове за задържане за 24 000 души.

Пред в. “Таймс” той заяви, че ще сключи споразумения за репатриране с държави като Афганистан и Еритрея и ще организира ежедневни полети за депортиране.

