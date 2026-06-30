Рекорден брой нови милионери през 2025 г.

Световното лично богатство отбеляза рязък ръст през 2025 г., като броят на новите милионери достигна рекордно ниво, съобщи швейцарската банка UBS.

През миналата година близо един милион души по целия свят са станали милионери в щатски долари – което се равнява на 2600 души дневно, според оценките на банката.

На САЩ се пада почти половината от новите милионери през 2025 г., като броят им се е увеличил с над 440 000 души. Следват Китай, Япония, Германия, Великобритания и Франция, като всяка от тези държави има общо над два милиона милионери.

Най-голямата банка в Швейцария и една от водещите компании за управление на богатство в света, ежегодно публикува Доклада за световното богатство (UBS Global Wealth Report), който анализира тенденциите в личното богатство.

Докладът обхваща всички финансови и нефинансови активи, предимно недвижими имоти, минус дълговете, като стойността на активите е преизчислена в щатски долари, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Истинската картина е на продължаващо разширяване: все повече хора се изкачват по стълбицата на богатството. Този ръст показва свят, който продължава да трупа богатство, увеличава броя на заможните хора и затвърждава дългосрочната възходяща тенденция“, се посочва в доклада.

Според UBS през 2025 г. световното лично богатство е нараснало с 10,8% в доларово изражение – значително повече в сравнение с ръста през 2024 г. (4,6%) и 2023 г. (4,2%).

Най-силен ръст на богатството е отчетен в Европа, Близкия изток и Африка, където то се е увеличило със 17,5%, подпомогнато от по-слабия щатски долар. Следват Северна и Южна Америка с ръст от 8,5%, а Азиатско-тихоокеанският регион е отчел увеличение от 5,9%.

Повече от половината от световното лично богатство остава концентрирано в Съединените щати и континентален Китай, взети заедно.

От 2020 г. насам Южна Корея е начело по ръст на реалното средно богатство на възрастен човек сред 56-те анализирани пазара, с ръст над 50%. Увеличения над 25% са отбелязани в Хърватия, Норвегия, Латвия, Тайван и България.

От 2020 г. насам Южна Корея е начело по ръст на реалното средно богатство на пълнолетен човек сред 56-те анализирани пазара, с увеличение от над 50%. Повишение от над 25% е отчетено още в Хърватия, Норвегия, Латвия, Тайван и България.

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