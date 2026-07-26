Рекорден брой пътуващи се очакват през западната ни съседка

Кадър бТВ

През този уикенд се очаква рекорден транзит на пътници през Сърбия, сред които и значителен брой български граждани. Пътуващите се сблъскват с интензивен трафик и нарушения по пътищата.

Нощният трафик в Белград един таксиметров шофьор описва като руска рулетка, в която най-често участват млади водачи. „Всяка нощ виждам умишлено, безумно преминаване на червен светофар с огромна скорост на големите кръстовища в Белград. Наистина не мога да разбера това“, казва Драган, таксиметров шофьор от Белград.

От Пътната полиция посочват, че само по време на последната акция по пътищата в Сърбия е регистриран голям брой нарушения.

„Тази година отчитаме цели 63 процента увеличение на броя на водачите, извършили пътнотранспортни нарушения, докато са управлявали превозно средство под въздействието на психоактивни вещества“, посочва пред бТВ подполковник Милан Маличевич от Управление „Пътна полиция“ на Сърбия.

Освен злоупотребата с алкохол и психоактивни вещества, превишената скорост е най-честата причина за катастрофи с фатален изход. Най-драстичните случаи са регистрирани именно по участъка между Пирот и българската граница, който най-често се използва от пътуващите от България.

„Всяка година през Сърбия транзитно преминават над 11 милиона превозни средства. Това води и до увеличаване на броя на нарушенията. В Сърбия разполагаме с автоматична система за регистриране на скоростта чрез специални портали по автомагистралите. Разполагаме и с автомобили без полицейска маркировка за установяване на най-тежките нарушения. Миналата седмица регистрирахме две екстремни скорости. Първият случай беше край Пирот, където гражданин на Ирак се движеше със скорост 241 километра в час. Вторият водач, сръбски гражданин, управляваше автомобила си със скорост цели 244 километра в час“, казва още подполковник Милан Маличевич.

Черната статистика през последните седем дни включи червената лампа за тревога сред служителите на сръбската Пътна полиция.

„Само през миналата седмица, за съжаление, загинаха девет души, а от началото на годината при пътнотранспортни произшествия живота си са загубили и четири деца“, посочва подполковник Милан Маличевич.

Опитният таксиметров шофьор отправя послание към безотговорните водачи, че шофирането не е видеоигра.

„Държат се така, сякаш играят GTA, а имат само един живот. Казвам на тези горещи глави – втори живот няма. Ако катастрофираш и загинеш – край е на играта. The End“, казва Драган.

Редактор "Екип на Петел",

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