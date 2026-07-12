Рекорден брой удавени в Европа
Снимка: Пиксабей
Горещата вълна в Европа продължава да взема жертви. През последните 3 седмици във Франция са регистрирани почти 140 случая на удавяне.
Германия също отчита рекорден брой жертви на удавяне през юни - 99.
Фаталните инциденти са станали предимно в езера и реки, отбелязва БНТ.
Западна Европа продължава да е в капан на непоносимата жега.
Само във Франция днес 1/3 от населението е било подложено на екстремна горещина.
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