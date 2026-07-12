Рекорден брой удавени в Европа

Снимка: Пиксабей

Горещата вълна в Европа продължава да взема жертви. През последните 3 седмици във Франция са регистрирани почти 140 случая на удавяне.

Германия също отчита рекорден брой жертви на удавяне през юни - 99.

Фаталните инциденти са станали предимно в езера и реки, отбелязва БНТ.

Западна Европа продължава да е в капан на непоносимата жега.

Само във Франция днес 1/3 от населението е било подложено на екстремна горещина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!