Рекорден спад в рейтинга на Макрон

27.10.2025 / 08:07 1

Булфото

Популярността на президента на Франция Еманюел Макрон отчете нов рекорден спад до 16 процента, съобщава Бе Еф Ем Те Ве, като се позовава на ново допитване на института ИФОП по поръчка на изданието „Журнал дю диманш“.

Макрон се доближава до рейтинга на непопулярност на предшественика си Франсоа Оланд, който в даден момент беше 13 процента.

Премиерът Себастиен Льокорню се ползва с 38-процентно доверие, показва още анкетата, предаде БТА.

 

kris (преди 20 минути)
Рейтинг: 523323 | Одобрение: 97098
Французите са свободолюбив и як народ....Да не забравяме Френската революция в края на 18 век, когато около 40 000 намират смъртта си по площадите, в затворите и на гилотината.....Преди наколко години излязаха на улиците заради пенсионирането, докато на нас ни сложих хомота - 67 години  и си замълчахме !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

