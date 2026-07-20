Рекорден трафик и километрични опашки на „Капитан Андреево”

Стопкадър Нова Тв

В разгара на сезона за летните отпуски трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево” в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите чакат на километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури, достигащи 32-33 градуса. Пунктът от отчита по около 10 хил. коли на денонощие през последните няколко дни, пише nova.bg.

Ситуацията на границата е изключително натоварена, като подобно струпване на автомобили се случва едва един или два пъти в годината. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самия граничен пункт и се простира на около километър и половина - два, достигайки до края на автомагистрала „Марица”. Към това разстояние се прибавя и чакането в самия плац на пункта до бариерите за контрол, който е пълен с автомобили.

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната си отпуска. Тази тенденция се повтаря традиционно от десетилетия. Хората споделят, че чакат по 8 - 10 часа на българо-сръбската граница.

На „Капитан Андреево” положението е сходно - в най-натоварените моменти преминаването през българския пункт и турския „Капъкуле" отнема между 5 и 8 часа.

Данните на „Гранична полиция" потвърждават безпрецедентния трафик. През последното денонощие на пункта са обработени 10 120 леки автомобила, което е рекорд.

Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още една-две седмици.

Повечето автомобили са на турски изселници, които пътуват от Западна Европа към Турция за традиционната си лятна почивка. По думите на пътуващите чакането по границите често надхвърля десет часа, като преминаването през Сърбия и България се оказва по-изморително от самото пътуване.

„Пътуваме близо 40 часа - 30 часа на път и 10 часа чакане по границите. Блокирано е. Имаме бебе на три месеца в колата“, разказва един от шофьорите. Други пътници споделят, че са чакали с часове на различните гранични пунктове по маршрута си.

Сред чакащите има и български автомобили. Част от хората са се отправили към Одрин за еднодневна разходка и пазаруване, без да очакват сериозното струпване на трафик.

В момента движението е натоварено и в двете посоки, а още по-сериозни опашки от Турция към България се очакват през следващия месец, когато турските изселници ще поемат обратно към страните, в които живеят и работят в Западна Европа.

Редактор "Екип на Петел",

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