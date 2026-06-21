Рекордна черешова реколта от около 50 000 тона очакват в турския град Амасия

Снимка: Пиксабей

Амасия е един от най-живописните и исторически богати градове в Северна Турция, чиято история датира от 6500 години. Разположен е в тясната долина на река Йешилърмак, която е с дължина 468 км и се влива в Черно море.

Наричан „Градът на принцовете“, Амасия е бил основната школа за османските престолонаследници в продължение на векове. В наши дни градът е известен като важен център на овощарството в Турция.

На първо място се слави с производството на висококачествени череши, които са основен поминък за част от населението на града, който наброява около 400 хиляди жители, и са важно перо в износа на Турция.

Валията на Амасия Йондер Бакан заяви за БТА по време на Международния фестивал за култура и изкуство „Ататюрк“, който се провежда в Амасия от 12 до 22 юни т.г., че Турция заема водеща позиция в производството на череши. Страната е на трето място в света по износ.

„Черешите на Амасия заемат водещо място в този сектор. Те са географски защитен продукт под код „0900 Зираат“. Освен с черешите, Амасия се слави и със своите ябълки“, отбеляза той.

Турските череши, сред които и тези от Амасия, се изнасят в над 10 държави.

Черешоберът тази година, поради затоплянето на времето, е започнал още през месец май и ще завърши до края на месец юли. Месец юни и следващият месец се очертават като най-натовареното време на черешобера.

„Черешовите градини в Амасия заемат над 28 000 декара. Миналата година добивът бе нисък поради падналите слани. Тази година добивът е много добър. Клоните на черешовите дървета се превиват от тежестта на плодовете, което особено радва производителите. Тази година очакваме рекордна реколта от над 50 хиляди тона череши. Славата на Амасия като овощарски район нараства, освен с черешите си се слави и с отглеждането и добива на ябълки, които са специфичен за този район сорт“, каза депутатът от Амасия Халук Ипек от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Черешопроизводителите от Амасия са изключително доволни от богатата черешова реколта. Мнозина, които живеят в околните села и махали, притежават собствени черешови градини.

„Имаме черешова градина от около пет декара. От един месец насам събираме черешовата реколта. Досега сме предали 5,5 тона, очакваме още най-малко три тона до края на черешобера. Цялото ни семейство работи в градината. Отглеждаме и ябълки, с които се слави нашият край. Доволни сме, защото трудът ни се възнаграждава“, казва овощар от близкото до града село Алпаслан.

В Амасия тези дни гостува посланикът на България в Анкара Н. Пр. Ангел Чолаков, когото местните ръководители запознаха с развитието на овощарството в района. Гост на фестивала бе също и бившият посланик на Република Турция в София, сега генерален директор „Международни икономически отношения“ в Министерството на външните работи на Република Турция г-жа Айлин Секизкьок, както и посланик Хасан Секизкьок, председателят на Фондацията за икономически изследвания и социална солидарност на балканските изселници БИСАВ (BİSAV) Юксел Юозкале и други.

Редактор "Екип на Петел",

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