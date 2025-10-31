Рекордна инфлация в Испания

снимка: Пиксабей

Инфлацията в Испания е достигнала до 3.1% през октомври. Това е най-високото ниво от средата на 2024 година насам.

Повишаването на цените на електроенергията и билетите за влак и самолет са основните причини за покачването на инфлацията, сочат данните на Националния статистически институт в Испания. Тези увеличения са били частично компенсирани от намаление на цената на бензина.

Октомврийското увеличение бележи втори пореден месец на нарастваща годишна инфлация, спрямо 3 на сто през септември и 2,7% през август, и е най-високият темп от почти година и половина, от юни 2024 г., когато нивото ѝ беше 3,4%.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,7% в сравнение със септември. Това е най-голямото увеличение на този месечен темп от юни тази година. Измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени испанската инфлация също расте на месечна база – от 0,2 на сто през септември до 0,5 на сто през октомври.

