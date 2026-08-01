Рекордна жега убива камили в Африка, милиони губят препитание

Пиксабей

Камили в Северна Африка и Африканския рог умират в следствие на рекордно високите температури, които на места надхвърлят 50 градуса по Целзий. Учени и животновъди предупреждават, че климатичните промени вече засягат дори животните, смятани за най-приспособени към живота в пустинята, разказват от BBC, предаде "Фокус".

Все по честите и продължителни горещи вълни поставят под сериозен риск популациите на едногърбите камили в Северна Африка и района на Африканския рог. "Корабите на пустинята", известни със способността си да издържат на суша и горещи температури, вече страдат от обезводняване, топлинен стрес и заболявания, а смъртността сред младите камили нараства.

"Камилите получават мехури по краката си, очите им сълзят, а горещият пясък изгаря кожата им и изяжда козината им, когато седят“, споделя пред BBC Али Умер, камилар от Семера в Афар, отглеждащ около 500 животни. Той споделя, че през последния месец е загубил осем камилски телета заради непосилната жега, като добави, че дори вятърът, който преди е носил хладен въздух, сега носи топлина.

Учени и защитници на животни потвърждават наблюденията на животновъда Али Умер. Липсата на вода, изсъхналата растителност и недостигът на естествена сянка влошават допълнително условията на живот. Според експерти, изменението на климата изтласква дори най-устойчивите пустинни видове извън границите на нормалната им адаптация.

Камилите са жизненоважни за милиони хора в региона, тъй като осигуряват транспорт, мляко и препитание в райони, където отглеждането на други селскостопански животни става все по-трудно. Именно заради издръжливостта им през последните години много фермери заменят добитъка си с камили. Настоящата ситуация обаче показва, че дори тези животни вече едва се справят с екстремните климатични условия, написа BBC.

Редактор "Екип на Петел",

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