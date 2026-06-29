Рекордна жега в Русе

Булфото

Температурата на въздуха в Русе към 18:00 ч. е достигнала 36,1 градуса. Това съобщиха от Хидрометеорологичната станция във Флотската кула към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Специалистите уточниха, че това е максимално измерената температура за тази дата, предаде Нова телевизия.

Досега най-топло на 28 юни е било през 1981 г., когато са отчетени 35,6 градуса. Най-студено на тази дата е било през 1993 г., когато са измерени 10,8 градуса.

През следващите дни се очаква опасно горещо време.

От Областната администрация призоваха за спазване на всички противопожарни мерки, както и гражданите да избягват излизане на открито между 11:00 и 17:00 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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