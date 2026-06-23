Рекордни горещини: 18 души починаха във Франция

Стопкадър Нова Тв

18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години.

В понеделник, беше отчетен третият най-горещ ден във Франция, откакто се води подобна статистика. На места термометрите скочиха до 42 градуса. Бяха регистрирани 459 температурни рекорда само за един ден, а 39 милиона французи бяха засегнати от жегите. За първи път в историята страната беше поставена под червен код за опасни горещини в 54 департамента. Очаква се в нощта между 24 и 25 юни да бъдат поставени нови национални температурни рекорди. Французите сравняват този период с горещата вълна от 2013 година, когато в страната загинаха около 15 000 души.

Над 1350 училища и учебни заведения затвориха, а повече от 4000 отмениха учебни занятия. Транспортът също е затруднен - отменят се влакове, а властите призовават уязвимите хора да останат по домовете си и да отложат пътуванията. Премиерът дори предупреди министрите да ограничат служебните си пътувания през седмицата.

„Не мисля, че можем да продължаваме така и през следващите години. В Париж вече е трудно да се живее при такива условия. Много от сградите и жилищата не са проектирани за подобни горещини. А и честно казано, не мисля, че сме създадени да живеем тук при температури от 39 градуса”, заяви за Нова Тв Лео Амиот, жител на Париж.

„Жегата е направо изгаряща. За щастие Париж предлага безплатна питейна вода и спираме на всяка чешма, за да се разхладим, да пием вода и да охладим бебето. Наистина е ужасно горещо. Но въпреки това продължаваме да се наслаждаваме на града“, каза Марко д’Аморе, турист от Флоренция.

Подобна ситуация не се наблюдава само във Франция. В Испания се очакват температури до 44 градуса. Във Великобритания Метеорологичната служба издаде рядко срещана червена тревога за екстремни горещини - едва втората в историята. Очаква се в следващите 4 дни температурите на Острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целия месец май.

В Италия също има предимно червени кодове за екстремна жега. Подобна е ситуацията и в Германия, а дори и в Ирландия са регистрирани необичайно високи температури.

Редактор "Екип на Петел",

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