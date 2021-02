Рекордни студове в САЩ до минус 38°

Снимка Pexels

Зимата се усили през февруари. В 24 американски града температурите са спаднали до рекордно ниски нива, отчете Американската национална метеорологична служба.

„Много от тези места ще бъдат още по-студени във вторник сутринта, като се очакват нови рекорди“, се казва в изявлението на службата в Туитър, посочва Darik News.

В Тексас, в градовете Корпус Кристи и Хюстън, температурата падна до -8° C, което е рекорд от 1895 и 1905 година. В Минесота, в град Хибинг, въздухът се охлади до -38° C за първи път от 1939 г., в Небраска в Норт Плат - до -31° C за първи път от 1881 г. насам.

Сняг падна в Тексас, Арканзас, Илинойс, Кентъки, Индиана и Охайо. Властите предупредиха за възможни прекъсвания в електроподаването и задръствания по пътищата.





