Рекордни жеги отмениха традиционния парад за Деня на независимостта във Вашингтон
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Традиционният парад по случай Деня на независимостта на САЩ няма да се състои тази година заради екстремно високите температури, обхванали американската столица. Организаторите обявиха, че събитието е отменено след консултации с местните власти и службите за сигурност, съобщава Нова телевизия.
Според прогнозите термометрите във Вашингтон ще достигнат около 45 градуса по Целзий, което е наложило решението с оглед безопасността на участниците, зрителите и ангажирания персонал.
Отмяната идва в момент, когато Съединените щати отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост. Част от празничните прояви, организирани в рамките на националната инициатива Freedom 250, също са били отменени или съкратени заради опасните горещини.
Въпреки това част от програмата остава в сила. Над Вашингтон са предвидени демонстрационни полети на военна авиация, а вечерта ще се проведе традиционната заря.
Заради въздушните демонстрации и засилените мерки за сигурност международното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон временно преустановява работа до 5 юли. Другите две големи летища, обслужващи столичния район - „Дълес“ и „Балтимор-Вашингтон“, продължават да функционират нормално.
Решението за отмяна на парада е рядък прецедент за едно от най-посещаваните събития в американската столица и подчертава сериозността на горещата вълна, обхванала източната част на страната.
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