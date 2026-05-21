Рекордните 274 алпинисти изкачиха Еверест в един ден

Снимка Пиксабей

Историческо постижение в алпинизма.

Рекордните 274 алпинисти изкачиха връх Еверест в сряда. Това е най-големият брой достигнали върха от южната страна на планината в рамките на един ден, съобщи непалски туристически служител, цитиран от CNN.

Това е с почти 50 повече от предишния рекорд от 223, поставен на 22 май 2019 г., макар че общият брой тогава е бил по-висок, тъй като някои алпинисти са достигнали върха от северната страна в Тибет. Китай не е издал разрешителни за изкачване на северната стена тази година, сочат съобщения.

Риши Бандари, генерален секретар на Асоциацията на експедиционните оператори в Непал, потвърди информацията пред CNN, като отдаде успеха на добрите метеорологични условия, пише nova.bg.

Най-високата планина в света, Еверест, има ключов пролетен прозорец за алпинистите, които се надяват да достигнат върха, обикновено в средата до края на май. Суровите зимни ветрове отслабват през това време, което позволява на катерачите по-добре да се насочат към върха. Тази година годишният пролетен сезон за катерене започна, след като блокиране на маршрута до върха причини смущения за стотици надеждни катерачи.

Леденият лед, възпрепятстващ пътеката, блокирани алпинистите в базовия лагер. Специализиран екип, известен като "лекари на ледопада" седмици наред, за да премахнат големия замръзнал блок. Маршрутът в крайна сметка беше отблокиран на 13 май, но забавянето предизвика опасения от пренаселеност в планината поради струпването на катерачи. Непал е издал близо 500 разрешителни за изкачване на планината тази година.

Пренаселеността на Еверест е сериозен проблем в последните години. Снимка от 2019 година, направена от алпиниста Нирмал Пурджа, предизвика огромно внимание на обществеността по този въпрос. Кадарът показва дълга редица от катерачи, скупчени на открит хребет, чакащи да достигнат върха.

Този район е известен като "зоната на смъртта", а броят на алпинистите в този момент е бил около 320 души.

The summit window for Everest has opened. Hundreds of climbers are lining up. Over 1,000 climbers are expected to attempt the summit in the coming weeks. With the northern route closed, the Nepal side is facing the full rush. (LBC) pic.twitter.com/NVxqzUZrkk — World Vibe (@world_vibe_en) May 21, 2026

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!