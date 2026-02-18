Рекордните 66,4 млн. евро достигна износът от български компании с Lidl за 2025 г.

22% ръст и над 66,4 млн. евро оборот в 28 държави: 2025-а се оказа ключова за българския износ чрез мрежата на смарт ритейлъра. Докато Гърция и Румъния остават основни пазари, интересът към родни иновативни храни, снаксове и десерти в Западна Европа бележи трицифрен ръст.

Българските производители бележат нова успешна година на европейския пазар, като износът им през мрежата на Lidl се увеличава с впечатляващите 21,8% през 2025 г. Общият оборот, реализиран от родни компании в 28 държави, вече достига 66,4 млн. евро. Данните потвърждават устойчива тенденция на растеж, след като и предходната 2024 г. приключи с почти идентичен висок ръст.

„За нас партньорството с българските производители не е просто бизнес, а дългосрочен ангажимент за тяхното развитие. Lidl предоставя на своите партньори не само пазарен дял, но и ноу-хау – заедно развиваме продукти, които отговарят на най-високите европейски изисквания. Когато видим как един български продукт става част от постоянния асортимент в Германия или Швейцария, знаем, че сме помогнали на местния производител да стане конкурентоспособен на глобално ниво. А този успех е най-доброто доказателство за силата на българското производство“, каза Драгомир Илиев, управител „Стоково снабдяване” в Лидл България.

Експанзия на ключови пазари: Къде българските стоки са хит?

Трите водещи пазара за стоки от български компании през 2025 г. са Гърция (17,9 млн. евро), Румъния (16,6 млн. евро) и Германия, която отчита внушителен ръст от над 75% спрямо предходната година.

Истинският пробив обаче се наблюдава в Западна Европа:

Испания: Лидер по ръст с над 4-кратно увеличение на оборота, благодарение на значително по-широк асортимент, в който вече влизат конфитюр от рози, ориенталски сирена като лабне, асортимент от снаксове и панетоне. Северна Ирландия и Великобритания: Ръст в експортния оборот от съответно над 300% и 223%, провокиран от засиленото търсене на фини точени кори и оризов чипс в Северна Ирландия, и ориенталски сирена бурмалъ и топика, сладоледено мочи, царевични снаксове и кадаиф от български производители – във Великобритания. Швейцария и Нидерландия: Удвояване на оборота и навлизане на нови категории като мини банички, мочи, царевичен чипс, сирене чечил на конци и био сурови барчета.

Звездите на износа: От традиция към иновация

Анализът на продуктите показва важна трансформация – наред със стратегическите за страната олио и хляб, в челните редици излизат високотехнологични и нишови стоки, които същевременно реализират и най-голям експортен обем:

Шоколираните плодове на „Виктория нутс“ ЕООД вече са част от постоянния асортимент в Германия, Австрия и Словения. „Борн Уинър Глобал“ ЕООД реализира 8 пъти по-висок оборот в Румъния в отговор на нарастващото търсене на протеинови храни. Производителят на сладоледено мочи „Корте Дилето“ ЕООД реализира над 4 пъти по-висок оборот и разширява присъствието си от 12 в цели 25 държави само за година.

Моделът на собствените марки: Трамплин за бизнеса

Добре разпознаваеми и с високо доверие в цяла Европа, собствените марки на Lidl позволяват на местните производители да получат незабавен достъп до мащабна логистична мрежа и огромен пазар, гарантирайки високо качество на конкурентна цена.

