Рекордните горещини в Европа водят до ръст на животозастрашаващите спешни случаи

Снимка Пиксабей

След дни на рекордни температури в цяла Европа властите предупредиха хората да променят поведението си – дори и младите и физически здрави – тъй като здравните служби отчитат рязък скок на спешните случаи, застрашаващи живота.

В Лондон службата за спешна медицинска помощ преживя най-натоварения си ден в историята си тази седмица, като случаите на сърдечен арест са се увеличили с почти една трета, и призовава хората да пият отговорно и да избягват физически упражнения на открито.

Междувременно на парижаните ще бъде забранено да консумират алкохол на обществени места от обяд до късно през нощта на 26 и 27 юни, съобщи Би Би Си.

Екстремната жега натоварва изключително тялото – а ситуацията се влошава, ако сте дехидратирани от консумацията на алкохол – като сърцето работи по-силно и по-бързо, за да ви охлади.

На хората се препоръчва да пият много течности, но не и много алкохол в тази изтощителна жега, за да избегнат дехидратация. Алкохолът е диуретик, което означава, че ви кара да уринирате повече, докато горещото време също ни кара да се потим обилно.

„Този двоен удар на дехидратацията прави още по-важно да пиете много вода и да останете възможно най-хидратирани през целия ден“, каза Alcohol Change UK.

По време на горещата вълна нощите също са горещи, което представлява своеобразно предизвикателство. Това означава, че тялото не може да се охлади толкова много между дневните пикове на жегата.

Топлинното изтощение може да засегне всеки, включително физически здрави и млади хора – особено ако са извършвали интензивни физически упражнения при високи температури или са пили алкохол на слънце през целия ден. То може да настъпи бързо, в рамките на минути, или постепенно, в рамките на часове.

Впоследствие може да прерасне в топлинен удар, което е спешно медицинско състояние. Това означава, че тялото ви вече не може да се справи с топлината и вътрешната ви температура се повишава прекалено много. Може да се появи учестено дишане или задух, както и колапс или загуба на съзнание. Потърсете спешна медицинска помощ.

На хората се напомня, че е напълно нормално да си вземат няколко дни почивка от тренировките, предвид горещото време. Ако все пак решат да извършват физическа активност, експертите съветват да намалят натоварването, да се движат с умерено темпо и да избират по-хладните части на деня, като ранната сутрин или късната вечер.

Кметът на Париж Емануел Грегоар заяви пред френска телевизия, че хората не трябва да си мислят, че са „неуязвими“.

„Мисля особено за младежите. Видях около 100 бегачи по улиците. Честно казано, това е безотговорно“, заяви той.

Лондонската служба за спешна помощ съобщи, че на 24 юни е отговорила на най-голям брой спешни случаи, застрашаващи живота, откакто съществува, когато температурите в столицата на Великобритания достигнаха около 35 градуса.

Броят на спешните повиквания за случаи, застрашаващи живота, се е увеличил с 50% в сравнение с типична сряда през юни, като броят на сърдечните арести е нараснал с 30%.

Службата за спешна медицинска помощ в Париж е регистрирала четири пъти повече сърдечни арести от обичайното за 24-часов период, въпреки че все още няма потвърдени данни за броя на смъртните случаи, свързани с горещата вълна, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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