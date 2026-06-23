Рекордните горещини във Франция застрашават реколтата от зърно

Снимка: Пиксабей

Безпрецедентната гореща вълна във Франция, най-големия производител на зърно в Европейския съюз, може да засегне реколтата от царевица в разгара на нейния вегетационен период, както и да понижи добивите от пшеница непосредствено преди жътвата, предаде Ройтерс, позовавайки се на анализатори.

Фючърсите на пшеницата и царевицата на борсата „Юронекст“ (Euronext) в Европа поскъпнаха с около 3 на сто вчера на фона на нарастващите опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в ЕС.

Голяма част от Франция се намира под най-висока степен на предупреждение за горещини, като днес температурите достигат около 40 градуса по Целзий (104 по Фаренхайт), а в части от Западна Франция тази седмица се очакват до 43 градуса, съобщи френската метеорологична служба „Метео Франс“ (Meteo France).

Горещините могат да нанесат сериозни щети на неполивните площи с царевица и при неблагоприятно развитие да намалят реколтата във Франция под 10 милиона тона за първи път от 1990 г., ако прогнозите се потвърдят и ако в рамките на 10 дни не паднат значителни валежи, заяви Венсан Брак, ръководител на аналитичното звено за земеделските култури в „Експана“ (Expana).

За сравнение, през 2025 г. френската реколта от царевица е била 13,2 милиона тона, отбелязва БТА.

Прогнозата обаче не включва въздействието от често въвежданите ограничения върху водоползването във Франция.

„Ако подобни ограничения станат широко разпространени, това би представлявало сериозен проблем (за добива на царевица)“, заяви Жан-Шарл Десварте от френския институт за земеделски култури „Арвалис“ (Arvalis).

По отношение на меката пшеница (най-разпространеният вид пшеница в Европа, използвана основно за производство на брашно за хляб, сладкарски изделия и тестени продукти) Брак посочи, че средният добив във Франция може да се понижи под 7 тона от хектар спрямо 7,4 тона на хектар през 2025 г., което би означавало поне с 1 милион тона по-малко производство спрямо миналогодишната реколта от 33,4 милиона тона.

Районите с по-късно узряване на посевите с пшеница в Северна Франция са изправени пред най-голям риск, тъй като високите температури могат да прекратят процеса на наливане на зърното (агрономичен термин, с който се обозначава етап от развитието на житните култури), което намалява теглото им, посочват анализаторите.

„Най-уязвими са районите, които имаха най-добър потенциал и се очакваше да повишат средното национално ниво“, заяви Себастиен Понселет, старши анализатор в „Аргъс Мидиа“ (Argus Media).

Първата гореща вълна в страната през май вече ускори развитието на културите и допринесе за по-ранно начало на жътвата на ечемик и пшеница.

„Единственото сигурно нещо е, че това изтегля жътвата с една до две седмици напред спрямо обичайното. Лично аз никога не съм виждал подобно нещо във фермата“, заяви френският зърнопроизводител Седрик Беноа.

Съвместния изследователски център към Европейската комисия за мониторинг на културите в Европа (JRC MARS Bulletin) предупреди вчера, че горещините и ограничените валежи могат да застрашат потенциала на добивите в Западна и Централна Европа.

Очаква се горещата вълна да се измести на изток през седмицата, което увеличава риска от щети върху още неузрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион, посочи Понселет.

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