Рекордно ниски температури в САЩ

11.11.2025 / 14:08 0

Пиксабей

Арктически студ скова Източното крайбрежие на Съединените щати. Сняг, силни ветрове и рекордно ниски температури достигат чак до Флорида.

Докато едни посрещнаха първия сняг с радости и снежни човеци, други се борят с последиците.  Много от пътищата са затворени, а полетите - закъсняващи с часове. Арктическият вятър носи сняг и рекордно студено време по Източното крайбрежие на Съединените щати. 

Метеоролозите предупреждават, че Флорида може да отбележи исторически ниски температури,  преди полярния студ да се оттегли.

„Още не е Денят на благодарността, а вече е толкова студено. Надявам се скоро да се стопли, защото направо замръзваме”, разказва жител на Уисконсин, предаде Нова телевизия.

В Средния Запад хората все още разчистват след обилния сняг от вчера. 

Бурята и недостигът на авиодиспетчери доведаха до над 5 часа закъснение на летище ОХР в Чикаго.

 

Коментари
