"Реликвите на Калиакра" ще могат да се видят във Варна до края на ноември
Снимка: Булфото, архив
До края на август месец ще продължат тазгодишните проучвания и разкопки на Калиакра.
Сред разкритията от тази година е манастирски комплекс, в който предполагат, че са живели свещеници, обслужващи църкви 1 и 2 на Калиакра. Миналата година в едно от помещенията бяха открити две ампули за пренос на миро от поклонници пилигрими.
Това каза за Радио Варна при откриването на изложбата „Реликвите на Калиакра“ д-р Филип Петрунов, съръководител на разкопките заедно с доц. Бони Петрунова, която представя едни от най-впечатляващите открития в средноновния град от последното десетилетие.
Експонатите в изложбата се събират от 2014 г.
Основният акцент в изложбата, който ще може да се види, е пръстенът с отрова. Това е единственият подобен, открит на Балканите, но в Италия има немалко, за които се предполага, че са притежания на Лигата на асасините.
Пръстенът е бронзов от края на XIV век, със специална кухина за отрова и е доказателство за извършвани убийства в Добруджанското деспотство, най-вероятно с политически характер.
Сред най-интересните находки е нефритена катарама, открита през 2017 г. Тя е пристигнала в деспотството по пътя на Златната орда и е едва четвъртата подобна намирана в света. Предполага се, че изработена в Китай по време на династията Юан през XIV век. Украсата ѝ пресъздава ловна сцена със сокол и диви патици в езеро с лотоси.
Сред останалите експонати са кръстове енколпиони, в които през Средновековието са съхранявали мощи на светци.
Най-интересната част от разкритията на разкопките на Калиакра, които бяха подновени през 2004 г. след дълго прекъсване от 70-те години на миналия век, обаче остава т.нар. Татарска плячка.
Реликвите на Калиакра ще могат да се видят във Варна до края на ноември.
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