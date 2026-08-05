Снимка: Булфото, архив

До края на август месец ще продължат тазгодишните проучвания и разкопки на Калиакра.

Сред разкритията от тази година е манастирски комплекс, в който предполагат, че са живели свещеници, обслужващи църкви 1 и 2 на Калиакра. Миналата година в едно от помещенията бяха открити две ампули за пренос на миро от поклонници пилигрими.

Това каза за Радио Варна при откриването на изложбата „Реликвите на Калиакра“ д-р Филип Петрунов, съръководител на разкопките заедно с доц. Бони Петрунова, която представя едни от най-впечатляващите открития в средноновния град от последното десетилетие.

Експонатите в изложбата се събират от 2014 г.

Основният акцент в изложбата, който ще може да се види, е пръстенът с отрова. Това е единственият подобен, открит на Балканите, но в Италия има немалко, за които се предполага, че са притежания на Лигата на асасините.

Пръстенът е бронзов от края на XIV век, със специална кухина за отрова и е доказателство за извършвани убийства в Добруджанското деспотство, най-вероятно с политически характер.

Сред най-интересните находки е нефритена катарама, открита през 2017 г. Тя е пристигнала в деспотството по пътя на Златната орда и е едва четвъртата подобна намирана в света. Предполага се, че изработена в Китай по време на династията Юан през XIV век. Украсата ѝ пресъздава ловна сцена със сокол и диви патици в езеро с лотоси.

Сред останалите експонати са кръстове енколпиони, в които през Средновековието са съхранявали мощи на светци.

Най-интересната част от разкритията на разкопките на Калиакра, които бяха подновени през 2004 г. след дълго прекъсване от 70-те години на миналия век, обаче остава т.нар. Татарска плячка.

Реликвите на Калиакра ще могат да се видят във Варна до края на ноември.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!