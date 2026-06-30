Ремарке на български камион се откачи и уби двама съпрузи в Румъния

Кадър Про тв

Двама съпрузи са загинали при пътен инцидент в румънския окръг Браила, след като ремарке на камион с български регистрационни номера се е откачило по време на движение и е преминало в насрещното платно. Трагедията е съобщена от телевизионния канал Pro TV, цитира Блиц.

Инцидентът е настъпил в понеделник около 19:20 часа на национален път 22, в близост до община Мовила Миресий. Според първоначалната информация откаченото ремарке е ударило челно лек автомобил, управляван от 61-годишна жена.

Ударът е имал фатални последици. Жената зад волана не е могла да бъде спасена. На място е загинал и нейният 66-годишен съпруг, който е пътувал в автомобила.

Камионът е бил управляван от 58-годишен български шофьор. След инцидента той е бил тестван за употреба на алкохол и забранени вещества, като резултатите са отрицателни, съобщават от полицията.

По случая е образувано разследване за непредумишлено убийство. Разследващите органи продължават работата по изясняване на всички обстоятелства около катастрофата.

Предстои да бъде извършен технически преглед на камиона и ремаркето, за да се установи точната причина за откъсването по време на движение.

Редактор "Екип на Петел",

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