Ремарке на камион се откачи и падна на пътя край Варна

Снимки Фейсбук, ОДМВР - Варна

ОДМВР – Варна информира, че на пътя между с. Разделна и Пристанище Варна – Запад, на около 1 км от пристанището, ремарке на товарен автомобил на сметопочистваща фирма се е откачило и е паднало на пътното платно в участък със завой.

Няма пострадали хора и няма разпилени отпадъци.

На място са изпратени полицейски екипи. Призоваваме водачите да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да спазват указанията на контролните органи.

