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Ремарке с фойерверки избухна на магистрала в САЩ. Инцидентът е станал на междущатската магистрала I-75 в Тенеси. Товарното ремарке, пълно с пиротехника, се запали в движение. Инцидентът, който за кратко превърна натоварения път във военна зона от хвърчащи във всички посоки ракети, за щастие се размина без пострадали, информира Automedia.bg .

Според информация от местните власти и репортаж на NBC News, инцидентът е станал близо до изхода за Оултеуа. Неназованият шофьор на пикапа, теглещ експлозивния товар, е успял да отбие навреме и да се евакуира на безопасно разстояние.

Заради спецификата на товара и факта, че фойерверките са се изстрелвали хаотично във всички посоки, застрашавайки преминаващите автомобили, полицията и Противопожарната служба в Чатануга са предприели единствения възможен ход – пълна блокада на магистралата.

Движението по I-75 е било спряно и в двете посоки. Пожарникарите са изчакали на безопасно разстояние "грандиозният финал" на ремаркето да приключи и експлозиите да затихнат, преди да се приближат, за да изгасят останките от пожара. Тъй като не е имало хора в непосредствена опасност, рискът за спасителните екипи е бил напълно излишен.

Въпреки че не е ясно какво е причинило запалването (късо съединение, прегряване на спирачки на ремаркето или външен фактор), едно е сигурно – транспортната конфигурация е спасила живота на водача.

Превозвачът е транспортирал фойерверките в отделно ремарке, изолирано от теглещото превозно средство. Това му е дало безценни секунди да спре композицията в аварийната лента и да избяга, преди огънят да обхване целия товар. Тъй като наближава 4-ти юли (Денят на независимостта в САЩ), логистичната мрежа за доставка на пиротехника работи на пълни обороти, но този случай напомня колко опасен може да бъде подобен товар.

Редактор "Екип на Петел",

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