Ремонт на магистрала "Тракия" затруднява движението в посока София

снимка: АПИ

Нов ремонт на магистрала "Тракия" ще затрудни движението при 63-ия километър в посока София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 8 до 18 ч. заради ремонт на асфалта ще бъде ограничено движението в активната и аварийната ленти, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

От АПИ напомнят, че ремонтът е необходим, за да се гарантира безопасността на движението и отново призовават шофьорите да спазват правилата и ограничението на скоростта, предаде Нова тв.

