Ремонт на тротоар запечата вратите на хората

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Ремонт на тротоар в благоевградското село Долна Градешница запуши входовете на домовете на хората.

Има къщи, на които прозорците на първия етаж са задирани. Около 5 - 6 са. Това е в 21 век, ремонт!, коментира един от потърпевшите от ремонта в селото Васил Атанасов.

Димитър Добринов се прибира от чужбина за лятото. Заварва вратата на къщата си блокирана.

Бяха запечатани напълно вратите, коментира той пред камерата на бТВ.

Човекът веднага подал сигнал към фирмата - изпълнител. Отзовават се и правят нещата така, че вратите да се отварят. Съседната къща обаче също се оказва блокирана. Строителите обаче не могат да възстановят отварянето както е било първоначално, затова с разрешение на собственика режат вратата и я заваряват на 20 сантиметра по-нагоре. Сега вратата ще се отваря, но само навътре.

Ремонтът в селото започнал миналото лято. От фирмата обещават, че ако още някой е потърпевш, ще реагират, за да оправят проблема.

