Ремонт на водопровод оставя част от центъра на Варна без вода

Поради повреда на водопровод без вода ще останат абонатите в част от центъра на Варна, съобщават от ВиК-дружеството.



До около 17 ч. засегнати ще са в района заключени между : бул."Сливница", ул."Акад. Андрей Сахаров", ул."Георги Пеячевич", ул."Тодор Влайков", ул."Дрин", ул."Д-р Пискюлиев" и ул."Отец Паисий".

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