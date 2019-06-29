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Ремонт на водопровод оставя част от центъра на Варна без вода

29.06.2019 / 08:25 0

Поради повреда на водопровод без вода ще останат абонатите в част от центъра на Варна, съобщават от ВиК-дружеството. 

До около 17 ч. засегнати ще са в района заключени между : бул."Сливница", ул."Акад. Андрей Сахаров", ул."Георги Пеячевич", ул."Тодор Влайков", ул."Дрин", ул."Д-р Пискюлиев" и ул."Отец Паисий".

 

moreto.net

 

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