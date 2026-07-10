Ремонт затваря за движение лявата лента на част от бул. "Република" във Варна
10.07.2026 / 11:43 0
Снимка: Булфото
До 17:00 ч. днес - 10 юли, ще бъде затворена за движение лявата лента на бул. "Република" в участъка от бул. "Цар Освободител" до бул. "Сливница".
Ограниченията се налагат поради авариен ремонт, посочва Радио Варна.
Възможни са закъснения в обслужването на градския транспорт, информираха от дружеството.
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