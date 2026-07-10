реклама

Ремонт затваря за движение лявата лента на част от бул. "Република" във Варна

10.07.2026 / 11:43 0

Снимка: Булфото

До 17:00 ч. днес - 10 юли, ще бъде затворена за движение лявата лента на бул. "Република" в участъка от бул. "Цар Освободител" до бул. "Сливница".

Ограниченията се налагат поради авариен ремонт, посочва Радио Варна. 

Възможни са закъснения в обслужването на градския транспорт, информираха от дружеството.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама