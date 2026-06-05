Ремонтът на Черноморския младежки център във Варна приключва до края на юни

Снимка: Община Варна

Строително-монтажните дейности в сградата на Черноморски младежки център в квартал „Аспарухово“ във Варна се изпълняват в график и се очаква да приключат до края на месец юни. Това увери по време на пресконференция ръководителят на проект „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ Тихомир Тимов. В представянето участваха още директорът на центъра Йордан Дянков и голяма част от екипа на структурата.

В първия етап на изграждането, който започна в началото на месец април, е изпълнена изцяло външната изолация на сградата, която включва висококачествена топлоизолация и монтаж на ПВЦ дограма. Изпълнени са изискванията за осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на допълнителна пристройка за външен асансьор; както и всички необходими изолации на първия етаж на сградата - кабелните трасета на електрическата инсталация, ОВК и ВиК инсталациите, обясни Тимов. Предстоят довършителни работи, като на първи етап от проекта ще бъдат обзаведени помещения за настаняване с капацитет 15 легла, две малки зали с капацитет 30-40 души и една голяма зала с капацитет 100 души, оборудвани с мултимедийна техника и подходящи за провеждане на работни срещи и конференции. Ще бъдат обособени още столова и кухненски блок, санитарни помещения, включително за хора с увреждания.

Изграждането на Черноморския младежки център е финансирано по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ NoBG – RRP - 1.008-0004-C01 по Национален план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 2,2 млн. евро. Партньори на Община Варна са Фондация Джуниър Ачийвмънт България, Фондация Владиславово, Младежка Асоциация по политически науки, Фондация Смарт Варна. Целта на проекта е Черноморският младежки център (ЧМЦ) да предоставя разнообразни и качествени дейности и услуги за младите хора до 29 г., както и да осигури свободни, отворени и безопасни пространства и възможности за личностно развитие за младите хора, включително за провеждане на национални и международни младежки събития.

Целевите групи по проекта са ученици и младежи на възраст между 13 и 29 години, ученици в риск от отпадане от образователната система, младежи извън пазара на труда и образователните институции. Всички дейности в Черноморския младежки център са безплатни, провеждат се включително и през почивните дни и са съобразени с учебния график на учащите.

Младите хора са обхванати чрез дейности за социално приобщаване, за осмисляне на свободното време, за стимулиране на младежки инициативи, за придобиване на лидерските умения и за гражданско образование. Развива се предприемаческата грамотност, общата и финансовата грамотност - как младите хора да се справят сами с личните си финанси. Развиват се специфични умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за бъдеща заетост и работа в екип.

До момента над 200 млади хора са преминали обучения за развитие на дигитални компетентности от базово до по-високо ниво, като към тази дейност има значителен интерес и обученията продължават, отчетоха от екипа на центъра.

Друг важен елемент от работата на ЧМЦ е личностното развитие на младите хора. Центърът е оператор на Наградата на херцога на Единбург, с което Варна вече е част от световната карта на програмата, която се реализира в десетки държави. Разполагаме с обучени лидери и ментори, а младите хора в рамките на период от три месеца до година и половина работят за постигането на конкретни цели и развиването на нови умения, посочи Тихомира Нанева от екипа на ЧМЦ.

В рамките на изпълнението на проекта вече е отбелязан значителен напредък: реализирани са над 50 обучения, събития и инициативи, обхванати са над 1700 млади хора.

По думите на ръководителя на проекта с този център Варна въвежда европейски модел на младежка политика, в който младите хора са участници в решенията за развитието на Варна. Вярвам, че силата на един град се измерва не само с икономическите показатели, но и с това доколко успява да ангажира и задържи своите млади хора, каза още Тимов. Лидерството, предприемачеството и гражданското образование са изключително важни за нас. Вярваме, че добре подготвените и активни млади хора ще продължат да променят средата около себе си и да създават нови възможности, посочиха още от центъра.

През следващата седмица екипът на ЧМЦ и фондация „Владиславово" ще проведе обучение на тема „Човешки права и демокрация, насочено към младежи на възраст между 15 г. и 29 г. Обучението е в три модула:



Модул 1 Човешки права - 08.06.2026 г. от 16.00 ч.;

Модул 2 Запознаване с ангажираните институции и организации с проблемите на младите хора; Функции на държавата. Функции на институциите - 10.06.2026 г. от 16.00 ч.;

Модул 3 Методологията и обучителните насоки, заложени в наръчника за обучение по правата на човека за младежи КОМПАС, разработен от Съвета на Европа - 12.06.2026 г. от 16.00 ч.

Обучението ще се проведе в зала „Пленарна" на Община Варна. То е безплатно и ще бъде издаден сертификат за участие.

Редактор "Екип на Петел",

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