Ремонтът на Дунав мост трябва да приключи до края на месеца

Снимка: Областна администрация - Русе

Продължаващият втора година ремонт на българската част на Дунав мост трябва да приключи до края на месеца, това обяви областният управител на Русе проф. д.н. Любомир Владимиров при среща с префекта на Гюргево Йон Гимпецяну. От срещата, която се реализира със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева и в която участва и заместник областният управител д-р Валери Йорданов, стана ясно, че вече е приключил монтажът на пешеходния парапет. Полага се и асфалтова настилка по трасето. След възобновяване на движението в двете ленти по моста вече няма да се налага шофьорите да изчакват заради ремонта и трафикът ще се нормализира, като така гражданите на двете страни ще усетят реално ползата от пълноправното ни членство в Шенген, коментира проф. д.н. Любомир Владимиров.

От румънска страна беше обяснено, че се работи активно по проектирането на високоскоростен път между Букурещ и Гюргево, който допълнително ще подобри свързаността между България и Румъния.

В рамките на разговора двете страни акцентираха върху значението на доброто партньорство между регионалните власти, посочва БТА. Обсъдени бяха перспективите за реализиране на съвместни инициативи в областта на инфраструктурата, транспорта, икономическото развитие, туризма и културата, както и реакцията при кризисни ситуации. Както от българска, така и от румънска страна беше подчертана необходимостта от постоянен диалог и обмен на информация с цел по-ефективно решаване на предизвикателствата, пред които са изправени гражданите и бизнесът в трансграничния регион.

По време на срещата беше потвърдена готовността за продължаване на активното сътрудничество, насочено към устойчивото развитие на региона и повишаване качеството на живот на населението от двете страни на границата.

Редактор "Екип на Петел",

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