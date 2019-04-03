Ремонтът на бул. „Съборни“ оставя хиляди варненци без вода в четвъртък

Хиляди абонати ще останат без вода в четвъртък, съобщават от ВиК-Варна, пише moreto.net

Поради реконструкция на бул."Съборни" от фирма "Хидрострой" без вода от 9 до около 18 часа ще бъдат в района заключен между бул."Владислав Варненчик", бул."Мария Луиза", ул."Антим 1-ви" и бул."Съборни".

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html