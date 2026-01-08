Ремонтът на пътя Аспарухово - Галата във Варна все още е в застой

снимка: Община Варна

Ремонтът на пътя "Аспарухово"-"Галата" е в застой, тъй като фирмата изпълнител очаква да бъде извършено плащане в размер на 5 млн. лева от държавата.

Това потвърди кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов. Той е получил уверение, че в началото на другата седмица ще бъдат завършени дейностите по изграждане на тротоара.

Голям проблем за живеещите в района остава и липсата на градски транспорт, припомни Маринов, цитиран от Радио Варна.

За да бъде възстановено движението на автобусите по маршрута, е необходимо да бъдат поставени спиркозаслоните. Сред другите изисквания са да бъде завършен тротоарът и да бъде поставена маркировката, каза още Маринов.

Кметът на "Аспарухово" сподели още, че се надява тази година в общинския бюджет да бъдат заложени средства за основен ремонт на 7 улици в района.

