Ремонтират Спешното в Шумен за близо 3 милиона

снимка: Булфото

Министерството на здравеопазването /МЗ/ обяви обществена поръчка за ремонт на Спешно отделение /СО/ в МБАЛ-Шумен на стойност 2 604 714 лв. с ДДС, съобщиха от пресслужбата на болницата.

Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

„Този ремонт е чакан от доста време, тъй като отделението е доста амортизирано вече. Надявам се този път ремонтът да бъде изпълнен, което ще бъде от полза за всички пациенти от областта, тъй като Спешно отделение е единствено в региона“, каза директорът на болницата д-р Димитър Костов, предава Шум бг.

Това е трета обществена поръчка за реконструкцията на отделението. Втория път тя беше прекратена, а първия път избраният участник се отказа заради ниската стойност на ремонта.

Според новото задание на обществената поръчка реновираното отделение ще бъде с доста по-голяма площ от сегашната, с повече кабинети, с удобства за пациенти и придружаващите ги.

Новото СО ще заема площта на настоящото плюс площта, която заема Центъра за спешна медицинска помощ в момента. За целта е необходимо служителите на ЦСМП да се преместят в новата отремонтирана база в бившия дом „Майка и дете“.

„Сегашният вход на СО ще остане за пациенти, които се транспортират в по-тежко състояние, с линейки. Предвижда се нов подход за идващи сами да потърсят помощ в отделението. Двата потока ще бъдат разделени“, уточни д-р Недко Тодоров, зам.-изпълнителен директор на МБАЛ Шумен.

Идеята е да няма кръстосване на потоците. Ще бъде оформена зала за посрещане, за триаж, което означава да се степенуват пациентите по спешност, разясни още той. Ще има кабинети за прегледи на деца и отделно за възрастни.

Сегашната територия ще бъде преустроена, така че да се оформи една доста голяма зала с шест легла за наблюдение. Ще има малка спешна операционна. Както и сега ще има изолатор за пациентите с инфекциозни заболявания. Запазва се сегашната шокова зала. В стария корпус на болницата ще бъдат кабинетите на завеждащия, за старшата сестра, за обучение на персонал на СО, битова стая, нови санитарни възли.

„Изключително съм щастлив от отключването на проекта, защото той се подготвя в рамките на няколко години назад. Очакваме благодарение на това реновиране да се осигури 700 кв.м площ за обработка на болните. Това ще бъде огромна придобивка за населението на област Шумен и населените места от съседни области, където няма разкрити отделения по неврология, Инфекциозни отделения и други“, заяви д-р Петко Загорчев, началник на Спешно отделение в МБАЛ-Шумен.

Само за тази година през отделението се очаква да преминат общо над 25 000 пациенти. За едно денонощие, през почивните дни, през СО преминават между 110 - 120 пациенти. Обикновено 80-90 са пациентите в делничен ден, а над 30 за нощната смяна.

Според д-р Загорчев предвиденото разширяване позволява да се разкрият места за пациенти, които пристигат по спешност и ще се обработват в шокови зали. Ще се увеличи легловият фонд. Пациентите ще бъдат консултирани преди да започне едно инфузионно или медикаментозно лечение.

Предстоящата реконструкция на СО в МБАЛ Шумен е част от Национална програма за обновяване и модернизиране на спешни отделения в многопрофилните болници в страната.

Зададеният срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка е 30 октомври 2026 г. Документи се подават до 5 януари 2026 г.

ШУМ.БГ

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!