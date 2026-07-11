Ремонтират моста над река Марица в Пазарджик

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Областният управител на Пазарджик Борислав Богослов обсъди належащия ремонт на моста над река Марица в Пазарджик на среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Това съобщават от Областна администрация на официалната си страница, информира БТА.

От администрацията посочват, че реализирането на проекта за възстановяване на техническото състояние на съоръжението е от съществено значение за безопасността на движението, удължаването на експлоатационния му живот и осигуряването на безпрепятствено преминаване по една от най-натоварените пътни артерии в страната по първокласния републикански път I-8 София – Пазарджик – Пловдив. През него преминават и линии на градския и междуградския обществен транспорт.

На срещата с министъра са обсъдени и други регионални и общински проекти, свързани с развитието на областта и изискващи съдействие от страна на държавата.

През 2024 година бе обсъдена процедура за избор на изпълнител за ремонта на моста над реката, като до този момент няма допълнителна информация на какъв етап е достигнала.

Редактор "Екип на Петел",

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