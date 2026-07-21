Ремонтират разбит тротоар в центъра на Варна

снимка: Район "Одесос"

Ремонт на 120 кв.м. разбита тротоарна настилка започна от днес в центъра на Варна, съобщиха от администрацията на Район "Одесос". Компрометираният обект е по ул. „Ал. Батенберг“/от кръстовището на ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Ал. Батенберг“ №8.

Предвижда се 80 кв.м. да бъдат с нова настилка, а на 40 кв.м. плочките да бъдат пренаредени, посочват от администрацията.

Възлагането е от район „Одесос“ по договора за текущ ремонт и поддръжка и ще продължи до края на следващата седмица.

При извършването на ремонтните дейности няма да бъде възможно преминаването, за което молим гражданите за разбиране, апелират от районната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

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