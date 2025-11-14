Ремонтират селски път край Шумен за 4 милиона

кадър: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

Започва ремонт на пътя от село Лозево към град Шумен. Днес до селото в посока Шумен бе открита строителната площадка за обекта.

На символичната първа копка присъстваха заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов и директорът на дирекция „Устройство на територията“ Нора Чалъкова, експерти, представител на „Автомагистрали Черно море“, кметът на Лозево Петър Атанасов, жители на населеното място.

Дължината на пътя, който ще се ремонтира, е 5 992 м. Това е отсечката от село Лозево в посока Шумен до началото на вилната зона след кв. „Боян Българанов“.

Предвидено е да се направят две платна по 2,75 м. с по един банкет в двете посоки. Ще се положи два пласта асфалтобетон – изравнителен от 4 см и износващ 4 см. Ще се почистят канавки, водоскоци и ще се възстановят, където е необходимо, ще се монтират нови мантинели. Ще се изградят бордюри в село Лозево, тротоари в селото и в част от пътя във вилната зона.

Стойността на ремонта е 4 млн. лв., а финансирането е по Инвестиционната програма за общински проекти по чл.113 от Закона за държавния бюджет, предава Шум бг.

"С изпълнението на този проект Лозево ще бъде инфраструктурно обезпечено по-добре от останалите села в общината“, каза заместник-кметът Андреан Ваньов, визирайки и ремонта на пътя до Лозево от 7 километър.

По думите на кмета на Лозево Петър Атанасов този път не е ремонтиран, откакто е направен, според него от 1983 г.

Изпълнител на ремонтните дейности е „Автомагистрали Черно море“. Техническият ръководител на обекта Петър Тодоров посочи, че срокът за дейностите е 70 календарни дни. Ремонтът ще се изпълни на етапи.

По време на ремонта ще има временна организация на движението, която ще е обозначена със знаци.

