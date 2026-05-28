Ремонтират улица в село Калояново за над 900 000 евро

Снимка Фейсбук, Община Калояново

Начало на дейностите по изпълнение на основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ в пловдивското село Калояново беше дадено днес, съобщиха от общината.

Проектът се реализира с финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ и е на стойност 906 935 евро.

Срокът на изпълнение е 180 дни. Движението на автомобили по улицата през деня е затруднено заради ремонтните дейности.

По проекта са заложени изграждането на шахти и подземна гофрирана тръба за комуникации, пише novini.bg.

Междувременно ремонтират и ул. „Средна гора“ в Калояново, като проектът отново се финансира от ДФ „Земеделие“. По него е предвидено да бъдат изградени нови тротоари и да бъде поставен нов асфалт. Срокът на изпълнение отново е 180 дни, но от общината посочиха, че се очаква изпълнителите да завършат обектите предсрочно. Проектът е на стойност 471 801 евро. Ще има затруднение в движението на автомобили по улицата до приключването на ремонтните дейности.

Продължават ремонтите по улиците „Втора“ и „Трета“ в с. Дълго поле.

