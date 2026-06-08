Ренета Колева е назначена за заместник-министър на околната среда и водите

Снимка: Министерски съвет

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначена Ренета Георгиева Колева.

Колева е родена на 7 септември 1983 г. През 2008 г. се дипломира в Нов български университет, специалност „Право“.

От юни 2012 г. работи като юрисконсулт в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). От април 2014 г. е директор в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.

През септември 2014 г. става временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на ПУДООС. На 4 август 2015 г., след конкурс, е назначена за изпълнителен директор на ПУДООС.

Участва в разработването, управлението и изпълнението на програми и проекти, по които ПУДООС е бенефициент или изпълнителна агенция. Експертният ѝ опит е свързан и с осъществяване на контролни функции при съставянето, съгласуването и изпълнението на финансовия план на институцията.

Работила е като юрисконсулт в частния сектор. Владее испански, английски и френски език.

Редактор "Екип на Петел",

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