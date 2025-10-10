Рени: Концерт на 11.11.2025г. в Зала 1 на НДК няма да има

Кадър Фб

Известната попфолк дива Рени предизвика истински трус в социалните мрежи с разтърсващо изявление, което шокира феновете ѝ.

Певицата обяви, че нейният концерт, планиран за 11 ноември 2025 г. в зала 1 на НДК, няма да се състои — и то по „независещи от нея причини“.

„Скъпи приятели, налага се да споделя с огромно съжаление и разочарование, че концерт на 11.11.2025г. в Зала 1 на НДК няма да има, поради независещи от мен причини. Извинявам се на всички, които вече имат билети, както и на тези, които тепърва щяха да си закупят“, написа Рени в профила си.

