Реновират парк "Елин Пелин" във Варна

Кадър Гугъл стрийт вю

Обществена поръчка за инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за благоустрояване на Парк „Елин Пелин" обяви Община Варна. Дейностите ще се изпълняват по проект „Варна-иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ по европейска програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“

Целта на проекта е създаване на устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда, безопасна и достъпна за всички ползватели, включително и за хора с увреждания. За живущите в района ще бъде изградена модерна многофункционална паркова и рекреационна зона, място за спорт и игра на деца на открито.

Парк „Елин Пелин“ е разположен на площ от малко над 7 дка в централната част на Варна, в близост до Детска градина №8 „Христо Ботев“, СУ „Елин Пелин“ и НЧ „Христо Ботев“ (на което също предстои основен ремонт). Районът е предпочитано място за живеене предвид удобния транспорт и близостта до центъра. Съществуващият парк е с амортизирани настилки, паркова мебел и тревни площи, няма осигурена достъпна среда и условия за хората с увреждания. Детската зона със съоръжения за игра отговаря на действащите нормативни изисквания, но съоръженията са амортизирани вследствие на естествено износване и вандалски прояви.

Предвидено е проектиране и изграждане на пешеходни алеи и зони, велосипедни алеи и места за паркиране на велосипеди. В парка ще бъдат изградени още комбинирано игрище за футбол на малко поле и баскетбол, тенис маса и фитнес на открито. Ще бъде ремонтирана съществуващата комбинирана детска площадка, както и площадката за домашни любимци. В парка ще има още площад за културни мероприятия с размер около 350 кв.м.

Общата стойност на поръчката е в размер малко над 630 хиляди евро, а финансирането за изпълнение ѝ ще се осъществява с безвъзмездна финансова помощ в рамките на АДБФП №BG16FFPR003-1.001-0032-C01, за реализацията на проект „Варна-иновативен, образован, здравословен и съхранен град“, дейност „Благоустрояване на Парк "Елин Пелин", по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“

Крайният срок за подаване на оферти е 9 февруари 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!