Рентгенови очи донесоха 25 бона на Делян от "Сделка или не"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Рентгенови очи ли имаш? Този въпрос още в началото на "Сделка или не" зададе водещия Ненчо Балабанов на Делян Славов от Ямбол. Причината бе, че с лекота познаваше къде има ниски суми, които да премахва от своята игра.

С лекота и отхвърляше оферти на банкера, чийто стойности биха зарадвали мнозина: 3500 лв., 5500 лв., 6000 лева.

Нямам рентген, скромно се оправда Делян. Той е козирог, роден е на 13 януари.

Кулминацията на участието му стигна връх при 3 неотворени кутии, в които се крият 100 лв., 15 000 лв. и 50 000 лева.

Тогава банкерът го изкуши с 8500 лева.

Делян отказа.

Рискът му донесе още по-голяма радост, тъй като в следващата отворено от него кутия, бяха 100-те лева.

Така при две неотворени кутии, в които бяха 15 000 лв. и 50 000 лева., банкерът му предложи 25 000 лева.

Тази оферта не я исках. При мен са 15 000 лева, предрече Делян, и прие офертата.

Накрая се оказа, че е направил най-правилния избор и неговото предсказание е било вярно, защото в кутията, с която излезе, наистина бяха 15-те бона, но той си тръгна от "Сделка или не" с 25 000 лева.

