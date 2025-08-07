Репортер на Нова: Пожар се разпали в хълм и дере в Сакар

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

На фона на прогнозите на нови горещини и силни ветрове у нас битката с огъня продължава. Най-сериозна е ситуацията в Сакар, където пожарът опустоши над 30 000 декара, като затвори за часове магистрала “Марица“. Днес пътят е разчистен, но остават огнища, с които се борят десетки екипи на пожарните и доброволци. Засега няма опасност за населените места, но в региона остават горящи огнищата и в Пирин над село Илинденци.

Ситуацията в Южна България от района на Сакар обобщава Димитър Иванов.

Огнищата продължават да бъдат активни във фронта между село Йерусалимово и Извор, и магистрала „Марица“. Те периодично се разпалват и се налага да бъде пазен целия периметър, по който огъня минава. Щом са опустошени 30 000 декара, само си представите за какво става въпрос, каза Иванов.

Преди малко тук се разпали в хълм и дере, и буквално за няколко секунди, както превземаше територии от 50 000 метра, вятърът се обърна другата посока и спря да гори, за да се върне отново в изгорялото. Затова тук продължава да дежурят всичките 17 екипа на пожарната и при нужда ще бъде извикана и летателна техника, макар че все още това не се налага според хората, които са тук, добави репортерът на Нова Тв.

