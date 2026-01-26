Репортер на Нова тв: Жална ви майка, уважаеми зрители

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Бивш военен спи под колата си, за да опази регистрационните й номера от кражба. Потърпевшият взема крайното решение след като за пореден път остава без табели заради кражба. Човекът се тревожи, че с откраднатите номера на колата могат да се извършват злоупотреби, които да го вкарат в истински капан.

Оказва се, че ако ти откраднат номерата, почва истинско ходене по мъките за потърпевшите, тъй като трябва да се правят нови номера, нова регистрация, транспортиране с Пътна помощ, смяна на талони и куп други неприятности.

Звучи абсурдно, но всъщност именно в такива случаи законът третира жертвите на кражби по-строго, отколкото извършителите.

Мартин Гергов вече не спи у дома си, а под колата в спален чувал.

Скрил съм се под колата, не защото вали дъжд, а защото искам да хвана човека, който за втори път вече ми краде номерата на колата. Чувствам се прилично в тази ситуация, тъй като като бивш военен съм в тактическа подготовка, коментира той пред Нова тв.

Внимавайте, уважаеми зрители, гледайте внимателно, защото ако сутрин тръгнете с колата си за работа, а са ви откраднали номерата през нощта и вие това не сте го забелязали, жална ви майка, коментира репортерът на Нова тв Румен Бахов.

