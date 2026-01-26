реклама

Репортер на Нова тв: Жална ви майка, уважаеми зрители

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Бивш военен спи под колата си, за да опази регистрационните й номера от кражба. Потърпевшият взема крайното решение след като за пореден път остава без табели заради кражба. Човекът се тревожи, че с откраднатите номера на колата могат да се извършват злоупотреби, които да го вкарат в истински капан.

Оказва се, че ако ти откраднат номерата, почва истинско ходене по мъките за потърпевшите, тъй като трябва да се правят нови номера, нова регистрация, транспортиране с Пътна помощ, смяна на талони и куп други неприятности.

Звучи абсурдно, но всъщност именно в такива случаи законът третира жертвите на кражби по-строго, отколкото извършителите.

Мартин Гергов вече не спи у дома си, а под колата в спален чувал.

Скрил съм се под колата, не защото вали дъжд, а защото искам да хвана човека, който за втори път вече ми краде номерата на колата. Чувствам се прилично в тази ситуация, тъй като като бивш военен съм в тактическа подготовка, коментира той пред Нова тв.

Внимавайте, уважаеми зрители, гледайте внимателно, защото ако сутрин тръгнете с колата си за работа, а са ви откраднали номерата през нощта и вие това не сте го забелязали, жална ви майка, коментира репортерът на Нова тв Румен Бахов.

kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 175932 | Одобрение: 18892
На един съсед бяха му откраднали предния номер само и с него с дуг автомобил беше извършено престъпление,като участниците бяха заловени,рекетирали някакви на магистралата.Добре че се обадил в полицията,а после три години го разкарваха по съдилищата като свидетел по делото им!!!:errm:НамусенГняв
kris (преди 26 минути)
Рейтинг: 564600 | Одобрение: 107380
На кола паркирана отвън е противозаконно да и сваляш номерата и следва административно наказание....На този някой му е дигнал мерника и как ще се оправи един Господ знае....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 175932 | Одобрение: 18892
Той да си ги слага номерата само когато ползва колата, а не да се завира като улична котка под нея!!!;)УсмивкаАнгелчеИма аларми, камери за тая цел!!!;)НамусенНинджаОбаче  мозъкът му с отпечатък от фуражка и действа по метода на Хан Крум!!!;)Ухилен:devil:
MrBean (преди 56 минути)
Рейтинг: 205842 | Одобрение: -1588
Родната полиция ви пази!

