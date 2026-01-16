Репортер за трагедията в „Свобода“: Евакуирани са хора от блока

Редактор: Недко Петров

„Петел“ следи какво се случва в жилищния блок в столичния квартал „Свобода“, в който преди четири часа загинаха майка и двете й дъщери. На мястото в момента е репортерът на бТВ Лора Костова, който изнесе първа подробности за трагедията.

Оставаме в столичния квартал „Свобода“, където пожар избухна днес в 3:00 часа в петък и живущи подадоха сигнал за огъня. Това, което видяхме в последните минути, е, че екипи на полицията излизат от втория вход на блока, така че се предполага, че оттам е започнал пожара. Припомням, че майка и двете й дъщери загинаха, а един човек е пострадал, каза Лора.

Също така причините са установяват, но към момента знаем, че не става дума за палеж, а всички хора, за които е имало опасност, са евакуирани. В момента тук наоколо не виждаме нито жители на блока, нито някой от евакуираните, но очакваме повече информация в следващите минути и разследащите да кажат какви са причините за този пожар, допълни Костова.

